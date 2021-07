Zostawił psa zamkniętego w samochodzie przy temperaturze wynoszącej na zewnątrz ponad 30 st. C. Interweniowali policjanci, wybijając w aucie szybę. Zwierzę trafiło do schroniska, a mieszkańcowi Krakowa grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Do przykrego incydentu doszło we wtorek. Do policjantów patrolujących centrum Krakowa podszedł przechodzień, informując, że na ulicy Kopernika, co najmniej od godziny stoi zaparkowane czarne audi, w którego bagażniku jest przegrzany pies. Mężczyzna zauważył czworonoga, gdy ten zaczął rozpaczliwie szczekać.

- Samochód znajdował się w miejscu w pełni nasłonecznionym. Sytuacji psa nie poprawiały odsunięte na 4 cm szyby. Bulterier był wycieńczony, ledwo łapał oddech, a z jego pyska wydobywała się gęsta piana. Zwierzę nie miało nic do picia – relacjonował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

fot. Małopolska Policja

Kraków. Zostawił psa w nagrzanym samochodzie. "Zwierzę nie miało nic do picia"

Policjanci zakryli tylną szybę auta, w którą świeciło słońce, folią, by się nie nagrzewała, ale mimo szybkiego ustalenia właściciela pojazdu i skierowania patrolu pod jego adres, nie udało się go znaleźć.

Aby uwolnić zwierzę, policjanci postanowili wybić szybę w samochodzie. Pies był zmęczony i zestresowany, przez co stał się bardzo agresywny. Na pomoc wezwano inspektorów z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń

W trakcie akcji ratunkowej na miejscu pojawił się właściciel psa. 51-latek miał pretensje do funkcjonariuszy, że zniszczyli szybę. Twierdził, że nie było go raptem przez kwadrans, choć od momentu, w którym przechodzień zauważył stojące auto, upłynęły niemal 2 godziny.

Mężczyzna nie chciał współpracować z policjantami i zachowywał się wobec nich wulgarnie. Odpowie nie tylko za znęcanie się nad zwierzęciem – w tej sprawie wszczęto odrębne dochodzenie - ale też za nieobyczajny wybryk i niewykonywanie poleceń policjantów, za co sąd może mu wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Policja Małopolska