Od 17 i pół do ponad 18 lat więzienia – takie wyroki usłyszeli dziś seksualni oprawcy dwóch dziewczynek z Krapkowic – dowiedziało się Radio ZET. Byli to ich najbliżsi: matka, jej konkubent i dziadek. O swoim koszmarze dziewczynki opowiedziały rodzinie zastępczej.

Sąd Okręgowy w Opolu ogłosił dziś wyrok w sprawie wykorzystywania seksualnego dwóch dziewczynek z Krapkowic. Oprawcami okazali się matka, jej konkubent i dziadek. Jak przekazała reporterka Radia ZET, mają spędzić w więzieniu od 17 i pół (konkubent) do 18 i pół roku (matka, dziadek).

Dziewczynki przeżywały koszmar we własnym domu przez co najmniej kilka lat, aż do 2018 roku. Sprawa wyszła na jaw dopiero po tym, jak dzieci zostały odebrane matce i przekazane do rodziny zastępczej.

Służby ustaliły, że skazani byli uzależnieni od alkoholu, nie pracowali, zaniedbywali dzieci. Z tego powodu dziewczynki trafiły do rodziny zastępczej. Później zwierzyły się z tego, co działo się w ich domu.

Według śledczych były brutalnie gwałcone zarówno przez dziadka, matkę i jej konkubenta. Jak podaje serwis regionalny Nto.pl, cała trójka dostała także sądowy zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi przez 10 lat (po odbyciu kary), a także zakaz zbliżania się na odległość większą niż 50 metrów. Mają też zapłacić każdej z dziewczynek po 100 tys. złotych zadośćuczynienia.

