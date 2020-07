5-latek biegał w samych majtkach po osiedlu. Matka była pijana

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Miejscowi policjanci zostali powiadomieni o tym że w okolicy jednego z bloków biega mały chłopczyk w samych majtkach. Zaniepokojeni widokiem dziecka bez opieki byli sąsiedzi.

Zostaliśmy powiadomieni, o tym, że w okolicy jednego z bloków w Krasnymstawie biega mały chłopczyk w samych slipkach, a jego matka prawdopodobnie jest nietrzeźwa

relacjonuje w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" komisarz. Piotr Wasilewski z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze w jednym z mieszkań zastali nietrzeźwą kobietę, która sprawowała opiekę nad swoim 5-letnim synem. Badanie alkomatem wykazało, iż 29-latka ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomi Sąd Rodzinny decyzją, którego chłopcu została zapewniona właściwa opieka. To on zdecyduje o dalszych losach kobiety. Nieodpowiedzialna matka w celu wytrzeźwienia, trafiła na do policyjnego aresztu.

RadioZET.pl/krasnystaw.lubelska.policja.gov.pl/Dziennik Wschodni