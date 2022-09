17-latek spowodował wypadek i zostawił rannego na jezdni. Wpadł podczas kradzieży

Do aresztu tymczasowego trafił 17-letni uciekinier z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Pomimo posiadanego zakazu kierowania, prowadził ukradzione przez siebie auto i spowodował wypadek w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie). Uciekł, nie udzielając pomocy kierującemu skuterem 70-latkowi. Policja zatrzymała go podczas próby kradzieży.

- W czwartek rano Sąd Rejonowy w Wyszkowie na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec 17-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności - przekazał rzecznik wyszkowskiej policji kom. Damian Wroczyński.

Kręgi. 17-latek spowodował wypadek i zostawił rannego na jezdni

W sobotę - 10 września - dyżurny policji w Wyszkowie (woj. mazowieckie) otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kręgi (gm. Somianka). Na miejscu, oprócz policjantów, pojawili się także strażacy oraz ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy medycznej motorowerzyście.

Poważnie ranny 70-latek został przetransportowany do szpitala. - Przed przybyciem służb ratowaniem życia motorowerzysty zajęli się inni kierowcy, którzy ruszyli również w pościg za kierowcą golfa. Uciekinier na tyle szybko odjechał, że zniknął z pola widzenia i skutecznie ukrył auto - relacjonował rzecznik.

Jak się potem okazało, volkswagen został wcześniej skradziony. Szybko udało się odnaleźć samochód ukryty pod Wyszkowem. Policjanci przypuszczali, że sprawcą może być 17-letni mieszkaniec tego miasta.

Okazało się, że 17-latek w chwili zdarzenia przebywał na ucieczce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego i już w tak młodym wieku posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, ponieważ już wcześniej zdecydował się wsiąść za kierownicę samochodu i nie zatrzymał się do kontroli drogowej kom Damian Wroczyński, KPP Wyszków

Zgodnie z przypuszczeniami mundurowych chłopak przebywał w Warszawie. Wpadł w ręce stołecznych policjantów w poniedziałek podczas kradzieży w jednej z warszawskich drogerii. Został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie trafił do celi.

Wypadek pod Wyszkowem. Zarzuty i areszt dla 17-latka

17-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, ucieczki i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu, a także naruszenia sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Zarzucono mu również kradzież wartego 800 zł golfa.

fot. KPP Wyszków

Sprawcy poważnego wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Do tego dochodzi jeszcze odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku - do trzech lat pozbawienia wolności.

Ponadto w zależności od okoliczności i skutków wypadku, z którego miejsca sprawca zbiegł, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od trzech lat aż do dożywotniego zakazu.

RadioZET.pl/PAP