Kraksa pijanego kierowcy. Zostawił martwą pasażerkę i uciekł

Do tragicznego wypadku doszło w środę 9 lutego w Krośniewicach (woj. łódzkie) pod Kutnem.

Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, "kierujący renault megane, jadąc ul. Płocką, na łuku wypadł z drogi, zatrzymując się w rowie".

Krośniewice. Pijany spowodował kraksę, zginęła pasażerka

42-letnia pasażerka pojazdu zginęła na miejscu. Prokurator Kopania dodał, że ustalenia pracujących na miejscu policjantów oraz pomoc świadka doprowadziły do szybkiego zatrzymania 38-latka, prawdopodobnego kierowcy auta.

- W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku – przekazała podkom. Edyta Machnik z Łódzkiej Policji. Do piątku 11 lutego ma zostać podjęta decyzja co do ewentualnych zarzutów. Za spowodowanie wypadku drogowego po pijanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenie mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Pawlak/Łódzka Policja