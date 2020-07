Wypadek samolotu w Krośnie. Do zdarzenia doszło w niedzielę 5 lipca. Niedługo po wystartowaniu maszyna pilot został zmuszony do przedwczesnego lądowania. Jak podaje Podkarpacka Policja, zmusiła go do tego awaria silnika.

Z kolei serwis Terazkrosno.pl podaje, że lekki samolot marki Rand Robinson KR-1 najpierw uderzył w latarnię, po czym rozbił się na garażu jednej z posesji przy ulicy Zręcińskiej, niedaleko lokalnego lotniska.

Samolot rozbił się o garaż. Pilot opuścił maszynę o własnych siłach

O awaryjnym lądowaniu miał zadecydować sam pilot.

Tym bardziej zaskakuje fakt, że po tak groźnym zdarzeniu pilot-oblatywacz samodzielnie zdołał opuścić samolot.69-latek był trzeźwy, został przewieziony do szpitala.

Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, strażacy. Poinformowano prokuratora i Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

RadioZET.pl/Terazkrosno.pl/Podkarpacka Policja