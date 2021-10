Koronawirus paraliżuje lub znacząco utrudnia naukę w coraz większej liczbie szkół. Według stanu na czwartek w ponad 500 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce uczniowie klas, w których potwierdzono kontakty z zakażonymi, uczą się zdalnie lub hybrydowo.

W Krotoszynie wystarczył kontakt jednej zakażonej nauczycielki z uczniami wielu klas, by na naukę zdalną wysłać ok. 250 dzieci. Jak podał portal Wlkp24.info, jedna z nauczycielek SP nr 8 otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Krotoszyn. Koronawirus u jednej nauczycielki. Nauka zdalna dla aż 18 klas

Zakażona nauczycielka miała kontakt z uczniami klas piątych i szóstych. Dyrekcja zadecydowała, że dzieci z tych roczników w najbliższych dniach będą uczyły się zdalnie. Te, które były zaszczepione, zostały objęte nadzorem sanitarnym. Czytamy, że niektóre z klas wrócą na lekcje stacjonarne już w następnym tygodniu.

- Nauka zdalna jest zaplanowana do 14 października, ale trzy klasy wrócą już do szkoły we wtorek – poinformowała portal Wlkp24.info Katarzyna Maciejewska, dyrektor SP nr 8. Koronawirusa nie potwierdzono u innych nauczycieli w placówce. W całej Wielkopolsce potwierdzono w piątek 67 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

RadioZET.pl/Wlkp24.info