Miał zapraszać dziewczynki do domu, by je molestować seksualnie. 17-latka próbowała się zabić

Dziewięć dziewczynek miało być molestowanych seksualnie przez Leszka S. Jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego (woj. wielkopolskie). Sprawa wyszła na jaw w maju ubiegłego roku, kiedy jedna z pokrzywdzonych próbowała popełnić samobójstwo. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.

Podejrzanym o popełnienie dziewięciu przestępstw przeciwko wolności sfery seksualnej jest 49-letni Leszek S. z powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna przyznał się do skrzywdzenia trzech dziewczynek. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Krotoszynie akt oskarżenia - poinformował w poniedziałek Polską Agencję Prasową prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Krotoszyn. Latami miał molestować dziewczynki. 17-latka chciała popełnić samobójstwo

Do przestępstw doszło w latach 2000 - 2014 w domu S. na terenie jednej z miejscowości powiatu krotoszyńskiego. Sprawa ujrzała światło dzienne dopiero w maju 2021 r., kiedy jedna z molestowanych wówczas dziewcząt – dzisiaj 17-latka - usiłowała popełnić samobójstwo.

W szpitalu o swoich problemach opowiedziała lekarce, która przeprowadziła rozmowę z rodzicami. Mama nastolatki natychmiast zawiadomiła krotoszyńską policję, w wyniku czego pod nadzorem prokuratury wszczęto śledztwo. Podejrzanego osadzono w areszcie. Wiadomo, że jest żonaty i ma dzieci.

W trakcie postępowania ustalono, że mężczyzna był spokrewniony z niektórymi dziewczynkami, zapraszał je do siebie i kazał przyprowadzać koleżanki. – Zdarzenia miały miejsce w różnym okresie. Ofiarami miały paść dziewczynki w różnym wieku. Niektóre z nich dziś są już pełnoletnie. Wstępne ustalenia wskazują, że do czynów - które stały się podstawą podstawienia zarzutów panu S. - doszło w jego domu. Miał on być też znajomym rodzin części dziewczynek - mówił nieoficjalnie w zeszłym roku "Głosowi Wielkopolskiemu" jeden z policjantów.

Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji "z uwagi na charakter postępowania oraz celem uniknięcia wtórnej wiktymizacji" – powiedział prokurator Kubiak. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP/"Głos Wielkopolski"