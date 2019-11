Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Krowy te na ogół są niegroźne i zachowują się spokojnie. Czasami jednak budzi się w nich zew wolności i zdarza się, że mogą uciec. Tak było w przypadku pana Andrzeja z gminy Cybinka w Lubuskiem.

Mężczyzna przekonuje, że zrobił już wszystko, żeby złapać swoje krowy. Organizowano 60-osobową obławę, pomagali weterynarze i myśliwi. Wszystko na nic. - One uciekają z taką prędkością, że nawet koniem by ich nie dogonił - mówi portalowi gazetalubuska.pl Waldemar Rycerz, myśliwy z Rzepina.

Pozornie zabawna sytuacja jest jednak bardzo niebezpieczna. Krowy zdołały już spowodować wypadek drogowy. 8 listopada wbiegły na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierowca trafił do szpitala.

Powiatowy lekarz weterynarii uważa, że właściciel nie panuje nad zwierzętami i chce w sposób prawny odebrać mu stado. - Niech je złapią, zapłacą mi za nie i je wezmą! Tylko najpierw - powtarzam jeszcze raz - niech je złapią! - mówi pan Andrzej.

- Znalazłem krowy w lesie koło Odry. Byliśmy we trzech: ja, myśliwy i znajomy. No nie da się ich przegonić! Musimy czekać na śnieg, wtedy same wrócą, tak przynajmniej mówią specjaliści. Nie da się ich nawet zastrzelić, żeby je uśpić. Próbowaliśmy to zrobić z weterynarzem. Krowy uciekły - dodaje właściciel.

RadioZET.pl/ Gazeta Lubuska