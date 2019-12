Zwierzęta bite, rażone prądem, kopane, dźgane. To szokujący wynik śledztwa aktywistów Fundacji Viva!. Drastyczne nagranie z rzeźni McKeen Beef w miejscowości Dobra w województwie wielkopolskim działacze udostępnili w sieci.

Sprawa zwierząt maltretowanych w rzeźni McKeen Beef w województwie wielkopolskim wyszła na jaw dzięki czteromiesięcznemu śledztwu Fundacji Viva!, przeprowadzonemu w ramach kampanii Stopklatka. To jej aktywiści od lipca do października tego roku jeździli w okolice ubojni, by zdobyć dowody na znęcanie się nad zwierzętami.

W ramach śledztwa odbyło się 14 wyjazdów, podczas których aktywiści zarejestrowali powtarzające się praktyki: rażenie krów poganiaczami elektrycznymi po głowach i wrażliwych miejscach ciała, wykręcanie i łamanie ogonów, kopanie i bicie zwierząt, ciągnięcie za rogi, używanie niedozwolonych przedmiotów, dźganie rurami i poganiaczami, bicie oraz rażenie prądem leżących krów, które nie mogą stać o własnych siłach. Fundacja opublikowała w sieci tylko fragment zgromadzonego materiału. Całość trwa 7,5 godziny.

Według aktywistów na miejscu co najmniej kilkukrotnie byli też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. Ci mieli jednak nie reagować na nieprawidłowości przy rozładunku zwierząt.

Aktywiści złożyli już w sprawie ubojni McKeen Beef zawiadomienie do prokuratury.

Cały czas staramy się przekonywać śledczych, że zwierzęta gospodarskie powinny być traktowane tak samo humanitarnie jak zwierzęta domowe i nie można przed śmiercią zadawać im dodatkowych cierpień. Takie sprawy były do niedawna umarzane. Przełom przyniosła sprawa okrutnego rozładunku zwierząt pod rzeźnią w Witkowie, gdzie pierwszy raz w historii zapadły kary bezwzględnego więzienia za podobne traktowanie zwierząt

- mówi adwokat Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji Viva!

Prezes rzeźni McKeen Beef wyróżniona. Nagrodę wręczył minister rolnictwa

Firma McKeen Beef, którą monitorowali aktywiści Fundacji Viva! w 2014 osiągnęła możliwości rozbioru 700 ton wołowiny tygodniowo, zajmuje się także ubojem rytualnym. Sama firma wskazuje na swojej stronie internetowej, że wypracowała sobie ugruntowaną pozycję wśród producentów wołowiny w kraju jak i za granicą. Jej wiodącymi rynkami zbytu są rynki krajów Unii Europejskiej, a w latach 2015-2016 spółka pozyskała uprawnienia eksportowe do Krajów Trzeciego Świata.

Pod koniec listopada tego roku prezes firmy Dorota McKeen otrzymała nagrodę w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019. Nagrody na Gali Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP wręczali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

RadioZET.pl/Fundacja Viva!