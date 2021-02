O dramacie, do którego doszło na jednym ze stoków narciarskich w Krynicy - Zdrój we wtorek, poinformował nasz reporter. Dwóch narciarzy zderzyło się ze sobą, jeden w wyniku wypadku poniósł śmierć.

Tragiczny wypadek na stoku narciarskim w Krynicy - Zdrój. O zdarzeniu poinformował nasz reporter Przemysław Taranek. Na trasie doszło do zderzenia dwóch narciarzy. Niestety doszło do tragedii.

Jeden z narciarzy zmarł, drugi trafił do szpitala. Informację tę potwierdziła w rozmowie z Radiem ZET Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Policja na razie nie informuje o szczegółach wypadku. Nie wiadomo też na razie, o jaką stację narciarską chodzi.

Krynica-Zdrój. Tragiczny wypadek na stoku. Nie żyje narciarz, drugi trafił do szpitala

Kilka faktów ws. wypadku podała również później Polska Agencja Prasowa. "Na jednym ze stoków narciarskich w Krynicy-Zdroju doszło we wtorek do śmiertelnego wypadku. Dwóch narciarzy zderzyło się. Jeden z nich zmarł na miejscu, drugi z obrażeniami został przewieziony do szpitala" – czytamy w komunikacie PAP, która także powołuje się na słowa Justyny Basiagi.

Doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że podczas zjazdu ze stoku doszło do zderzenia dwóch narciarzy. Niestety pomimo reanimacji podjętej przez ratowników GOPR, jeden z mężczyzn zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń – wyjaśniła rzeczniczka. Drugi z narciarzy z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Na miejscu okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Muszynie. Na miejscu pracuje również biegły z zakresu bezpieczeństwa na stokach narciarskich.

RadioZET/Przemysław Taranek/RadioZET.pl/PAP