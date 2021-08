Kryscina Cimanouska przyleciała z Wiednia do Warszawy w środę wieczorem. Na lotnisku Okęcie Cimanouską przywitali przedstawiciele społeczności białoruskiej w Polsce.

Kryscina Cimanouska już w Polsce. Samolot z białoruską lekkoatletką wylądował na Okęciu

Początkowo białoruska sprinterka miała polecieć bezpośrednio z Tokio do Polski, ale w ostatniej chwili zmieniono plany i Cimanouska wsiadła do samolotu lecącego do Wiednia. Zdecydowano się na to ze względów bezpieczeństwa. W maju samolot Ryanair z dziennikarzem Ramanem Patasiewiczem na pokładzie został zmuszony do lądowania na Białorusi. Pratasiewcz został następnie aresztowany przez białoruskie służby.

Rzecznik MSZ Austrii Johannes Aigner, cytowany przez agencję Reutersa, powiedział dziennikarzom na lotnisku Schwechat w Wiedniu, że przedstawiciele polskich władz towarzyszyli Cimanouskiej podczas lotu z Tokio do stolicy Austrii.

Cimanouska otrzymała polską wizę humanitarną. Białoruska lekkoatletka poinformowała wcześniej, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od udziału w igrzyskach, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś. Biegaczka zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio na Białoruś.

RadioZET.pl/PAP/Reuters/oprac. AK