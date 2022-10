Krystyna Pawłowicz została pozwana. Jest też wniosek o uchylenie immunitetu

Krystyna Pawłowicz w kwietniu nazwała posła Lewicy Tomasza Trelę “łachem”, “chamem”, “dziadem kalwaryjskim” i "V ruską kolumną". Sędzia Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała w ten sposób na złożony przez posła wniosek o ujawnienie oświadczeń majątkowych Pawłowicz oraz czterech innych sędziów TK za 2021 rok.

W niedzielę poseł Trela zapowiedział pozew przeciw Krystynie Pawłowicz i wniosek o uchylenie jej immunitetu. “Za chamstwo, za tupet, za bezczelność, a przede wszystkim za stawianie się ponad prawem” - napisał na Twitterze. Zgodnie z zapowiedzią, prywatny akt oskarżenia został złożony w poniedziałek. “Nie ma świętych krów, nawet w zagrodzie Kaczyńskiego” - napisał Trela.

Krystyna Pawłowicz pozwana przez posła Tomasza Trelę

- Nie odpuszczamy tej sprawy, ona musi mieć swój finał w sądzie - powiedział poseł Lewicy w rozmowie z dziennikarzami. - Złożyliśmy jeszcze wniosek na ręce pani prezes Przyłębskiej o uchylenie immunitetu sędziego pani Krystynie Pawłowicz - dodał.

- Pawłowicz zachowuje się tak jakby był kobietą spod budki z piwem, która wypiła za dużo o trzy piwa i zaczęła każdego obrażać. (…) Nie ma na to zgody. Z tym rynsztokowym językiem trzeba raz na zawsze skończyć - grzmiał poseł Lewicy.

Jak powiedział pełnomocnik Treli mec. Rafał Karbowniczek, prywatny akt oskarżenia przeciwko Pawłowicz trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Dotyczy on przestępstw m.in. zniesławienia i zniewagi. - Żeby ten akt oskarżenia mógł być dalej procedowany to złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu pani sędzi Pawłowicz - powiedział adwokat. Trela domaga się 20 tys. złotych na Centrum Praw Kobiet w Łodzi w ramach zadośćuczynienia.

Poseł przypomniał, że w związku z wpisami Pawłowicz pod jego adresem złożył w prokuraturze stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zarzucił w nim sędzi zniesławienie funkcjonariusza publicznego. Trela poinformował, że prokuratura umorzyła jednak postępowanie w tej sprawie. Po złożeniu zażalenia sąd rejonowy utrzymał decyzję prokuratury.

RadioZET.pl/PAP