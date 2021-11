Kolejny dzień kryzysu na granicy z Białorusią. "To nie była spokojna noc"

Sytuacja na granicy z Białorusią 10 listopada na żywo

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Dwie grupy migrantów przedostały się do Polski we wtorek wieczorem. Co najmniej kilkudziesięciu cudzoziemców sforsowało ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży - informowało Radio Białystok. – Jedna z większych grup próbowała przekroczyć granicę państwową w okolicach Białowieży. Posiadali różnego rodzaju sprzęt i narzędzia. Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali wszyscy zatrzymani. Wydano wobec nich postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Zostali odprowadzeni do granicy państwowej. Więcej grup nie próbowało i nie przeszło przez granicę państwową dzisiejszej (9 listopada - red.) doby – poinformował Radio Lublin chorąży Michał Tokarczyk.

W Sejmie we wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie na temat sytuacji na granicy. W poniedziałek zebrała się tam kilkutysięczna grupa cudzoziemców, którzy próbowali siłą sforsować ogrodzenie. Niektórzy z migrantów używali drewnianych kłód.

- Na najbliższym szczycie UE wniesiemy o sankcje wobec Białorusi - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, możliwe jest nie tylko poszerzenie listy osób z tego kraju z brakiem wstępu na teren UE, ale również sankcje gospodarcze.

- Jeśli chodzi o dalsze blokady gospodarcze, blokady transportowe, jesteśmy gotowi - i niech słyszy to także reżim Łukaszenki - na eskalację tego typu. Trzymamy w odwodzie kolejne sankcje gospodarcze. Jeśli nie na poziomie Unii, będziemy je wdrażać również my na naszej długiej dość granicy z Białorusią. Jesteśmy na to gotowi - powiedział szef rządu.

RadioZET.pl