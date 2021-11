Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nie mija. We wtorek na przejściu w Kuźnicy doszło do zamieszek, w których rannych zostało 12 osób z polskich służb, w tym 9 policjantów. MON podał, że migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe, rzucali także kamieniami. Do uspokojenia najbardziej agresywnych napastników użyto armatek wodnych. Sejm do późnych godzin nocnych debatował nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Wydarzenia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.