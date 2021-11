"Może się okazać, że ta noc będzie gorąca. Jesteśmy przygotowani na najgorsze"

Rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska relacjonowała w Polsat News, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Na zamkniętym przejściu w Kuźnicy zgromadziła się duża grupa migrantów. - Na razie nie podejmują żadnych prób siłowego przekroczenia granicy, aczkolwiek spodziewamy się, że do takich prób może dojść - powiedziała rzeczniczka SG. - Może się okazać, że ta noc będzie gorąca, jeśli chodzi o wydarzenia. Czekamy na rozwój wydarzeń - dodała.

- Reżim Łukaszenki jest nieprzewidywalny i nie wiemy, jakie będą dalsze jego działania. Nie chcielibyśmy się nastawiać, że będzie optymistycznie. Jesteśmy przygotowani na najgorsze - podkreśliła ppor. Anna Michalska.

Migranci przy granicy z Polską. "Nie traktujemy ich jako naszych przeciwników"

Zapytana o to, czy w tym rejonie są wystarczające siły polskich służb, odpowiedziała, że "po stronie polskiej są funkcjonariusze i żołnierze przeszkoleni i wiedzą, jak mają działać w takich sytuacjach. A po stronie białoruskiej to są imigranci". - Nie traktujemy ich jako naszych przeciwników. Naszym przeciwnikiem są służby białoruskie - dodała.

Zaznaczyła też, że wydaje się możliwe, że koczujący na przejściu migranci mogą wrócić do obozowiska wzdłuż granicy. - Służby białoruskie dostarczały dzisiaj tam wodę i drewno na opał. Nie wiemy, czy czekają, żeby te osoby z przejścia tam wróciły, czy planują dostarczyć kolejne grupy imigrantów - dodała.

Ppor. Michalska odniosła się także do nowych przepisów, które mają pozwolić na obecność dziennikarzy przy granicy. - Chcielibyśmy pokazać, jak ciężka teraz jest nasza służba i pod jaką presją pracujemy. Liczymy na to, że będziemy mogli to pokazać mediom - powiedziała, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, którą przyjął rząd. - Dzięki ustawie zyskujemy nowe środki, jeśli chodzi o użycie gazu. Po wprowadzeniu przepisów będziemy mogli używać gazu plecakowego, przenośnego, który jest środkiem silniejszym, o dalszym zasięgu - powiedziała.

Zapytana o możliwość zainstalowania kamer na przejściu w Kuźnicy Białostockiej, gdzie w tej chwili znajduje się duża grupa migrantów i transmitowania tego, co się tam dzieje, Michalska odpowiedziała, że mobilizuje ona służby białoruskie do podejmowania kolejnych czynności, np. przekierowania w te miejsca specjalnie kobiet i dzieci. - Jednak jeżeli takie grupy będą dłużej przebywać, to być może taki przekaz live byłby jakąś metodą pokazania, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda - oceniła rzeczniczka SG.

W poniedziałek rzeczniczka SG przekazała, że możliwe jest kolejne forsowanie granicy. - W tej chwili na przejściu granicznym w Kuźnicy jest kilkaset osób. Spodziewamy się, że będzie próba siłowego forsowania granicy - mówiła podczas konferencji prasowej.

