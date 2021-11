Funkcjonariusze Straży Granicznej, strzegący granicy Polski i Białorusi robią co mogą, by zachować jej szczelność w obliczu kryzysu. Migrantów, którzy w nielegalny sposób przedostali się do Polski i znajdują się w rozpaczliwej sytuacji, częstują swoim jedzeniem – wynika z deklaracji rzeczniczki podlaskiej SG, mjr Katarzyny Zdanowicz.