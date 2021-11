Incydent w strefie stanu wyjątkowego. "Próba siłowego sforsowania granicy"

- Na odcinku podlaskiego oddziału SG doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy. Brało w niej udział 150 osób - przekazał wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jak dodał, ze względu na zaangażowanie służb w Święto Niepodległości możliwe jest, że wieczorem dojdzie do "szturmu" na granicę.

Kryzys humanitarny zaostrzył się 8 listopada, gdy duża grupa uchodźców eskortowanych przez białoruskie służby dotarła na granicę polsko-białoruską. Niektórzy migranci próbowali kłodami sforsować ogrodzenie niedaleko Kuźnicy. Powstrzymali ich polscy funkcjonariusze.

Uchodźcy od trzech dni są uwięzieni między pilnującymi ich białoruskimi funkcjonariuszami a kordonem polskich służb. Śpią pod namiotami, choć w nocy panują niskie temperatury. Mogą ogrzać się jedynie przy ogniskach. W nocy część z nich próbowała przedostać się do Polski.

Kryzys na granicy z Białorusią

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki poinformował w Polsat News, że ostatniej nocy doszło do kolejnej próby masowego sforsowania granicy przez grupę 150 osób. Jak wskazał, zdarzenie miało miejsce na odcinku podlegającym Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Wiceminister zapewnił, że resort spraw wewnętrznych „jest przygotowany na wzmożone działania na granicy”. Grodecki dodał, że służby po zabezpieczeniu Marszu Niepodległości tam pojadą. – Jeden ze scenariuszy, to możliwy szturm wieczorem na granicy – przekazał.

W rozmowie padło też pytanie o pomysł przedłużenia obowiązującego od 2 września stanu wyjątkowego. – Jest taki pomysł, ponieważ ta sytuacja eskaluje (...) Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli zapadnie, to zapewne rzecznik rządu będzie to komunikował. Natomiast, skoro ta sytuacja eskaluje, to my musimy rzeczywiście działać w stanie podwyższonej gotowości – ocenił wiceminister.

Noc w Kuźnicy była spokojna

Policja przekazała z kolei, że w okolicach Kuźnicy było spokojnie. – Spokojnie w okolicach Kuźnicy, w okolicach Białowieży około godziny 20 kilkudziesięciu policjantów współdziałało z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami, bo po białoruskiej stronie zgromadziła się kilkusetosobowa grupa migrantów – przekazał podinspektor podlaskiej policji Tomasz Krupka.

Straż Graniczna przekazała, że ostatniej doby odnotowano 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w czwartek Straż Graniczna. Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Stan wyjątkowy na granicy

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm pod koniec września zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk/Posat News/oprac. AK