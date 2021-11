Sytuacja na granicy z Białorusią jest napięta. Kiedy Unia Europejska nałoży kolejne sankcje na Białoruś? - Myślę, że to kwestia dyskusji już w najbliższych dniach. Sądzę, że na przyszłotygodniowej Radzie Spraw Zagranicznych to będzie główny temat – mówi Gość Radia ZET, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Myślę, że jeszcze w tym miesiącu jest szansa, że doprowadzimy sprawę do finału i że sankcje będą gotowe – dodaje wiceszef polskiej dyplomacji. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że wachlarz tych sankcji jest duży. - Wciąż mamy do czynienia z w zasadzie niezakłóconym handlem jeśli chodzi o kwestie tranzytowe. Nie wykluczamy, że będziemy z tego korzystali – zapowiada Jabłoński. Wiceminister podkreśla, że możliwe są tzw. sankcje spersonalizowane, wymierzone w konkretne instytucje oraz osoby – i tu MSZ ma bardzo precyzyjną listę – oraz sankcje gospodarcze.

Wiceminister spraw zagranicznych: Opozycja jest na bieżąco informowana o sytuacji na granicy

Pytany o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, Gość Radia ZET odpowiada: - Myślę, że takie działania mogą być podjęte w najbliższych dniach. Jabłoński podkreśla, że przedstawiciele opozycji są na bieżąco informowani o sytuacji na granicy. - Mają wiedzę, było posiedzenie Sejmu pod klauzulą tajności. Część z nich później przestała opowiadać historie o tym, jak to polski reżim terroryzuje uchodźców. Część z kolei bardzo cynicznie wykorzystuje to do swojego partyjnego interesu – komentuje wiceminister spraw zagranicznych.

Dopytywany o brak dziennikarzy na granicy, Gość Radia ZET zapewnia, że nie ma tu cenzury medialnej. - Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, że część dziennikarzy wykorzystywała to do tego, by wzmacniać białoruską narrację. W części polskich mediów były bezkrytycznie powtarzane tezy białoruskich służb granicznych – uważa Paweł Jabłoński.

Jego zdaniem „część polskich mediów zachęcała do tego, by jeździć na granicę i niszczyć umocnienia”. - Jeśli ktoś działa w taki sposób, to interes bezpieczeństwa ma tu priorytet – mówi wiceszef MSZ.

Radio ZET/oprac. MB