Kryzys wokół przywództwa w PO i propozycja nowego lidera. "Nie ma tematu"

Radosław Sikorski został przywołany w kontekście zmiany lidera głównej partii opozycyjnej. Poseł PO Ireneusz Raś przyznał w RMF FM, że jedynie osoba byłego szefa MSZ "mógłby wszystkie rodziny PO zjednoczyć". "Radosław Sikorski to byłaby zmiana, która dawałaby szansę na dojrzałe przejście do ofensywy" - powiedział Raś.

Do tej wypowiedzi Sikorski odniósł się niedługo później, na wideokonferencji. "Co do wypowiedzi posła Rasia, to ona oczywiście mile masuje moje znane z wielkości ego, ale nie ma tematu" - odpowiedział europoseł PO.

Kryzys przywództwa w PO. Wskazanie na Sikorskiego. "Nie ma tematu"

Poseł Raś jest jednym z sygnatariuszy listu do szefa partii Borysa Budki, uważa, że na kierowanie Platformą Obywatelską powinien mieć wpływ Sikorski. "Także ze względu na decyzje, które Platforma i Koalicja Obywatelska podejmuje ostatnio i które uważam za błędne" – wybrzmiewa jego treść.

"Dla mnie to nie jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ludzie, którzy przez lata budowali Platformę, tę z obydwoma skrzydłami, usiedli do stołu i przedyskutowali plan ideowo-programowy. O to idzie sprawa, w jakiej Platformie my będziemy, z jaką Platformą i w jakich koalicjach idziemy do wyborów parlamentarnych. Trzeba to zdecydować. Podpisując się pod tym listem uważałem, że jest brak partycypacji w podejmowaniu decyzji przez wiele środowisk" - podkreślił Raś.

List, do którego dotarła PAP, adresowany jest do "parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej". Pod listem podpisanych jest 51 parlamentarzystów, m.in. były lider partii Grzegorz Schetyna, obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki, a także były szef klubu PO Sławomir Neumann. Podpisani są też posłowie i senatorowie, którzy nie są członkami PO: Grzegorz Napieralski, Witold Zembaczyński czy Zygmunt Frankiewicz.

W podobnym tonie wypowiadał się w poniedziałek były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem partia opozycyjna obrała kurs na lewo, kosztem umiarkowanych wyborców konserwatywnych. Dlatego zadeklarował wsparcie lidera Koalicji Polskiej, szefa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza.

