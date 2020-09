Bosak w obronie Pawlaka? ''W Anglii zmieniają dzieciom płeć przed dojrzewaniem''

Krzysztof Bosak w programie "Graffiti" powiedział, że nie widzi powodów do odwołania Rzecznika Praw Dziecka. Były kandydat na prezydenta powiedział, że inicjatywa Platformy świadczy o tym, że partia "nie ma na siebie pomysłu".

Polityk powiedział, że w Anglii jest praktyka, aby dzieciom podawać hormony odpowiedzialne za blokowanie dojrzewania. Krzysztof Bosak wyjaśnił, że nie chciałby, aby taka sytuacja miała miejsce w Polsce.

Poseł Konfederacji ocenił wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka. Według niego Mikołaj Pawlak wypowiedział się w sposób nieprecyzyjny albo nawet błędny, ale według niego problem jest realny.

Nie chciałbym, żeby w Polsce doszło do tego, co np. w Wielkiej Brytanii, że dzieciom zmienia się płeć przed okresem dojrzewania, bo mają jakieś problemy psychologiczne albo, że podaje się jakieś hormony blokujące rozwój płciowy po to, żeby mieć sytuacją otwartą, w którą stronę ten rozwój płciowy ma pójść. To ustawianie się człowieka w roli pana Boga