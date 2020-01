Nowe fakty ws. zabójstwa Krzysztofa Leskiego. Dziennikarz miał rany cięte szyi

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Znane są nowe szczegóły, dotyczące zabójstwa dziennikarza Krzysztofa Leskiego. O części z nich donosi "Super Express" i Polska Agencja Prasowa. Media opisują okoliczności, które towarzyszyły dramatycznemu odkryciu policjantów w jednym z mieszkań na Chłodnej w Warszawie. Według ustaleń gazety "Super Express", sprawca zabójstwa w poniedziałek przed godziną 10.00 podszedł do patrolujących teren funkcjonariuszy policji i poinformował ich, że w noc sylwestrową dopuścił się morderstwa, którego ofiarą był dziennikarz Krzysztof Leski.

Mężczyzna powiedział, gdzie i jak to zrobił. Policjanci potwierdzili prawdziwość tych informacji podczas swoich czynności.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, Krzysztof Leski został znaleziony z podciętym gardłem. We wtorek prokurator przedstawił 34-letniemu Łukaszowi B. zarzut zabójstwa dziennikarza poprzez zadanie rany ciętej w szyję.

Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Informację o zabójstwie Krzysztofa Leskiego jako pierwszy podał portal tvn24.pl. 34-letni domniemany sprawca najprawdopodobniej sam zgłosił się na policję i został już zatrzymany. Informację tę potwierdził dziennikarzom rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Jak informował Łapczyński, mężczyzna ten został zatrzymany w Krakowie, aktualnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Warszawie.

Śledczy twierdzą, że 34-latek znał się z Leskim od jesieni ubiegłego roku, a przez ostatnie miesiące mieszkał w należącym do denata mieszkaniu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2017 roku odmówił przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności. Okazało się, że pomimo iż pierwotnie miał nim zostać odznaczony, jego nazwisko wycofano z listy nagrodzony. Następnie okazało się, że medal zostanie mu wręczony, ale na odrębnej uroczystości, nie w świetle kamer. On sam w taki sposób skomentował wówczas tę sprawę na swoim blogu (cytat za: natemat.pl):

Pan prezydent Andrzej Duda dzieli więc na lepszy i gorszy sort nawet tych, których nagradza medalami. Są tacy, którym sam przypnie order w blasku jupiterów, oraz tacy, którym musi starczyć niższy urzędnik z niemal półrocznym poślizgiem. To żałosne, żenujące, podłe. Dokonał Pan, Panie Prezydencie, rzeczy wielkiej: mnie, zdecydowanego przeciwnika takich demonstracji, zmusił Pan do odmowy przyjęcia odznaczenia. Wybierając się bowiem 13 czerwca do IPN potwierdziłbym i usankcjonował Pański podział, moją przynależność do "gorszego sortu

Krzysztof Leski