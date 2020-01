Informację jako pierwszy podał portal tvn24.pl. 34-letni domniemany sprawca najprawdopodobniej sam zgłosił się na policję i został już zatrzymany. Informację tę potwierdził dziennikarzom rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

- Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego prokurator przystąpi do wykonywania czynności procesowych z zatrzymanym, prawdopodobnie jeszcze dziś - dodał w rozmowie z tvn24.pl. Śledczy twierdzą, że 34-latek znał się z Leskim od jesieni ubiegłego roku, a przez ostatnie miesiące mieszkał w należącym do denata mieszkaniu.

Krzysztof Leski był przez lata dziennikarzem i reporterem telewizyjnym. W ostatniej dekadzie PRL działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a w 1989 roku rozpoczął pracę w "Gazecie Wyborczej", ale po dwóch latach na 11 lat związał się z TVP. Przez lata współpracować także z Polskim Radiem (Programem I i III) i "Expressem Wieczornym", pracował również jako korespondent mediów brytyjskich - "The Daily Telegraph" i "BBC World Service". 9 stycznia skończyłby 61 lat.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2017 roku odmówił przyjęcia Krzyża Wolności i Solidarności. Okazało się, że pomimo iż pierwotnie miał nim zostać odznaczony, jego nazwisko wycofano z listy nagrodzony. Następnie okazało się, że medal zostanie mu wręczony, ale na odrębnej uroczystości, nie w świetle kamer. On sam w taki sposób skomentował wówczas tę sprawę na swoim blogu (cytat za: natemat.pl):

Pan prezydent Andrzej Duda dzieli więc na lepszy i gorszy sort nawet tych, których nagradza medalami. Są tacy, którym sam przypnie order w blasku jupiterów, oraz tacy, którym musi starczyć niższy urzędnik z niemal półrocznym poślizgiem. To żałosne, żenujące, podłe. Dokonał Pan, Panie Prezydencie, rzeczy wielkiej: mnie, zdecydowanego przeciwnika takich demonstracji, zmusił Pan do odmowy przyjęcia odznaczenia. Wybierając się bowiem 13 czerwca do IPN potwierdziłbym i usankcjonował Pański podział, moją przynależność do "gorszego sortu".

