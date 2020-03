Nie żyje Krzysztof Penderecki. Wybitny kompozytor miał 86 lat

Krzysztof Penderecki zmarł w niedzielę rano w Krakowie po długiej i ciężkiej chorobie. Wybitny twórca, jeden z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich kompozytorów miał 86 lat.

Znałem Krzysztofa Pendereckiego od wczesnych lat sześćdziesiątych. Był to człowiek lojalny, o ogromnym talencie, który w sposób nadzwyczajny potrafił stworzyć utwory do dzisiaj ważne, które będą istotne nadal. Brak mi słów. Jest to niesamowicie przykra wiadomość