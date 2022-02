Krzysztof R. nagrany przez kamerę monitoringu. Nowy wątek ws. zaginięcia matki i córki

Podejrzany o zabójstwo 45-letniej Aleksandry i jej nastoletniej córki Oliwii 52-letni Krzysztof R. został nagrany na stacji benzynowej w dniu ich zaginięcia - dowiedzieli się dziennikarze TVN24. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a ojciec Oliwii wciąż wierzy, że zaginione odnajdą się całe i zdrowe.

45-letnia Aleksandra i jej 15-letnia córka Oliwia z Częstochowy są poszukiwane od 11 lutego. Na prośbę ojca nastolatki do akcji włączyli się wolontariusze, którzy pomagają policji. Poszukiwania koncentrują się głównie w okolicy ogródków działkowych przy ul. Żyznej, gdzie 45-latka była widziana po raz ostatni.

- Każda hipoteza jest podejmowana i żaden trop nie jest przez policję bagatelizowany (…). Miejmy nadzieję, że dziewczyny się odnajdą całe i zdrowe, no i wrócą, i że to nie potrwa długo, że ten koszmar nie będzie trwał tygodniami, miesiącami, że temat zakończy się lada moment pozytywnie dla dziewczyn, dla najbliższych - powiedział w rozmowie z TVN24 pan Marek, ojciec Oliwii.

Krzysztof R. podejrzany o podwójne zabójstwo

Prokuratura uważa, że pani Aleksandra i jej córka zostały zamordowane. Ciał jednak do tej pory nie odnaleziono. Śledczy postawili zarzut podwójnego zabójstwa i uprowadzenia 52-letniemu Krzysztofowi R. Mężczyzna początkowo się przyznał, później jednak odwołał zeznania, stwierdził, że jest niewinny i nie chciał odpowiadać na pytania śledczych. W środę 16 lutego 52-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Śledczy nie chcą zdradzać szczegółów dochodzenia, ale przekonują, że zgromadzili mocne dowody. O nowych wątkach w sprawie donoszą media. Fakt dowiedział się, że Krzysztof R. był nieszczęśliwie zakochany w pani Aleksandrze, a motywem zbrodni mogło być odrzucenie, bo kobieta zerwała z nim kontakty. Za hipotezą, że dobrze się znał z 45-latką przemawia fakt, że miał klucze do jej działki.

Zaginięcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek. Nagranie ze stacji benzynowej

Kolejnym tropem jest nagranie monitoringu, do którego dotarli dziennikarze TVN24. Widać na nim samochód Krzysztofa R. na stacji benzynowej niedaleko ogródków działkowych. Film został zarejestrowany po godz. 17, kilka godzin po tym, gdy urwał się kontakt z zaginioną 45-latką i jej córką. Według reportera TVN24 widoczny na nagraniu pomarańczowy citroen to samochód podejrzanego 52-latka. Na wideo widać mężczyznę, który tankuje paliwo do kanistra. Później odjeżdża w kierunku ogródków działkowych.

Krzysztof R. mieszka w altance na jednej z działek. Sąsiaduje ona z ogródkiem pani Aleksandry, która w dniu zaginięcia kosiła tam wysokie trawy. Policja przez kilka dni prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania na tych terenach. Wykorzystano drony, quady, pontony i psy tropiące. Strażacy z policjantami przeszukali zbiorniki wodne wokół ogródków. Działania te nie przyniosły jednak skutku.

RadioZET.pl/TVN24/Fakt.pl/oprac. AK