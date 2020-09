Nie żyje ks. Arkadiusz Tymoszuk. Zwłoki duchownego znaleziono na plebanii

O sprawie poinformował lokalny portal "Życie Sokołowa". Ciało 35-letniego duchownego znaleziono na terenie plebanii parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim. Przyczyny oraz dokładne okoliczności zgonu wyjaśniać będzie prokuratura, na ten moment nie są one znane.

Z kolei Kuria Diecezjalna w Drohiczynie, która również donosiła o śmierci kapłana, na swojej stronie internetowej przedstawiła całą jego drogę od momentu przyjęcia do seminarium, przez święcenia kapłańskie aż do ostatniej posługi. Wiadomo, że ks. Tymoszuk studiował w Wyższych Seminariach Duchownych w Siedlcach i Drohuczynie. W tym drugim mieście otrzymał w czerwcu 2011 roku święcenia diakońskie, a tydzień później w Ceranowie święcenia kapłańskie.

"Kolejne miejsca pracy wypełniały wikariaty w parafiach: Bielsk Podlaski – Matki Bożej z Góry Karmel (2011-2015), Sokołów Podlaski – Niepokalanego Serca NMP (2015-2016), Topczewo (2016-2017), Siemiatycze – św. Andrzeja Boboli (2017-2018), Sokołów Podlaski – Miłosierdzia Bożego (2018-2020)" - czytamy na stronie diecezji.

Ks. Arkadiusz Tymoszuk nie żyje

Ks. Tymoszuka wspominają także motocykliści ze stowarzyszenia Goodboys Bielsk Podlaski. Zmarły ksiądz był bowiem wielkim fanem jednośladów i zapalonym motocyklistą. "Był naszym przyjacielem i wielokrotnym współorganizatorem naszych imprez" - napisano w poście na Facebooku.

- Jeśli chodzi o hobby, to od paru ładnych lat są to motocykle, zwłaszcza motocykle sportowe, a w tym ostatnim roku typu enduro. Off-road, czyli po prostu jazda po lasach, po jakiś bezdrożach, błotach, żwirowniach przynosi wielką frajdę, a jednocześnie jest to czas odpoczynku psychicznego oraz relaksu – tak opisywał swoją motocyklową pasję (cytat za: zyciesokolowa.pl).

RadioZET.pl/zyciesokolowa.pl/drohiczynska.pl/Facebook