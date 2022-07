"Będziesz prywatną suką". Ksiądz Andrzej Dębski ukarany za wysyłanie obscenicznych treści

"Będziesz prywatną szmatą, suką" - miał pisać ksiądz Andrzej Dębski do nieznajomej kobiety. Potem tłumaczył, że nie wie, jak to się stało. W poniedziałek metropolita białostocki abp Józef Guzdek przekazał kapłanowi dekret zawierający decyzję o pozbawieniu go prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego.