Ksiądz podejrzewany o pedofilię pracuje z dziećmi. Awansowano go na proboszcza

Ksiądz Jarosław W. od lat podejrzewany o pedofilię jest katechetą w szkole. Co więcej, został awansowany na proboszcza. Do łowickiej parafii, w której pracuje duchowny, dotarli dziennikarze OKO.press. "To jakaś nagonka" - opowiedział zapytany, czy przyznaje się do zarzutów.