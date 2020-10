Ksiądz do protestujących kobiet: ”Przeproście mamy, że was nie wydrapały!”

Strajk Kobiet przed kościołem Świętego Franciszka we Wrocławiu zakończył się skandalem. - Proszę opuścić teren kościoła, przeproście wasze mamy, że was nie wydrapały! - w ten sposób proboszcz parafii zwrócił się do protestujących kobiet.

Strajk Kobiet protestował w niedzielę przed kościołami w całej Polsce. Jak podaje ''Gazeta Wrocławska'', manifestacja kobiet związana z czwartkowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji odbyła się również przed parafią św. Franciszka przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. W sieci pojawiło się krótkie nagranie sprzed kościoła. Widać na nim księdza proboszcza, który w skandalicznych słowach zwraca się do kobiet.

– Proszę opuścić teren kościoła. Szkoda, że was... Przeproście mamy, że was nie wydrapały. Oni kiedyś odpowiedzą przed Bogiem za to, co robią, na sądzie Bożym. Za to kiedyś odpowiecie – mówił ze schodów świątyni duchowny.

Ksiądz Kazimierz Sroka pytany, czy żałuje swoich słów, stwierdził, że ''kobiety zakłócały mszę i musiał zareagować''. – Com powiedział, tom powiedział i nie zamierzam się kajać [...] Z resztą nie zamierzam się teraz spowiadać się przed mediami – dodał.

W ramach akcji "Słowo na Niedzielę", o której informowano na portalach społecznościowych, środowiska zaangażowane w protest kobiet zdecydowały, że przyniosą do kościołów plakaty z hasłami związanymi z tematyką protestu lub będą wrzucać na tacę takie ulotki. W katedrze w Poznaniu doszło do przerwania mszy. Uczestnicy wiecu wyszli przed ołtarz po zakończeniu odczytywania Ewangelii i zaczęli skandować „mamy dość!”, czy "barbarzyńcy".

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska