Ksiądz ma nowy samochód, ale każe słono płacić za pogrzeby. “Ludzie biorą chwilówki”

Wierni z parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie na Lubelszczyźnie są oburzeni decyzją ks. proboszcza Sławomira Groszka, który podniósł stawki za pochówek. Jak opisał Dziennik Wschodni, wierni muszą brać chwilówki, bo nie obowiązuje zasada "co łaska". Zapłacić za pogrzeb musiał nawet 16-latek z biednej rodziny, który stracił matkę i ojca. Portal RadioZET.pl skontaktował się z księdzem, aby zapytać o tak wysokie stawki. - To nie jest rozmowa na telefon - usłyszeliśmy.

Rada parafialna przy kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie jest oburzona decyzją ks. proboszcza Sławomira Groszka, który bez konsultacji podniósł stawki za pochówek. - Wcześniej opłata zamykała się w ok. 2 tys. zł, a po zmianach wychodziło nawet 4 tys. zł - powiedział zdenerwowany Tomasz Niewęgłowski, członek rady parafialnej w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim.

Wierni są oburzeni, że za posługę kapłańską proboszcz chce aż 1200 zł. Do tego należy doliczyć 500 zł na wynagrodzenie organisty. - To jest niezrozumiałe, bo w innych parafiach te kwoty nie przekraczają 1 tys. zł. Nie wspominając o tym, że z reguły jest „co łaska” - zwrócił uwagę Niewęgłowski.

Wysokie stawki za pochówek w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie

Kolejne opłaty to 250 zł za rezerwację miejsca na cmentarzu i 100 zł za sam wjazd na jego teren. - Tyle się płaci, a cmentarz zarasta zielskiem - nie krył zdziwienia w rozmowie z dziennikiem jeden z mieszkańców.

Protesty mieszkańców odniosły tylko częściowy skutek, bo ksiądz obniżył opłaty o ok. tysiąc złotych. - Ale 3 tys. zł to wciąż dużo dla ludzi z gminy wiejskiej, którzy biorą chwilówki, by te koszty pokryć - wytłumaczył rozmówca dziennika.

Mieszkaniec podał przykład 16-letniego chłopca z biednej rodziny, któremu zmarł ojciec, a później matka. On też musiał zapłacić za pogrzeb. Mieszkańcy zgłosili to biskupowi siedleckiemu ks. Kazimierzowi Gurdzie. - Przedstawiliśmy ten problem. Pojechaliśmy tam z tym 16-latkiem. Kuria ma pokryć opłaty za jego internat, bo chłopak uczy się w Białej Podlaskiej - powiedział mieszkaniec. Biskup przyjechał do parafii i nakazał, aby opłaty były ustalane wspólnie z Radą parafialną.

Ks. proboszcz Sławomir Groszek nie chciał rozmawiać

Portal RadioZET.pl próbował dowiedzieć się od ks. Groszka, na jakiej podstawie ustalona została wysokość opłat za pochówek. - To nie jest rozmowa na telefon - powiedział ksiądz i odłożył słuchawkę.

Papież Franciszek krytykuje pobieranie opłat za sakramenty. W trakcie porannej mszy w domu św. Marty w Watykanie w listopadzie 2018 roku powiedział, że w ogóle nie powinno się za nie płacić, a jedyną formą okazania wdzięczności jest złożenie dobrowolnej ofiary na kościół.

Każda parafia w Polsce ustala cennik indywidualnie. Księża tłumaczą, że ceny wzrosły wraz z inflacją. - Jeżeli chodzi o kwestię opłat za posługę duchową, związane są one z funkcjonowaniem parafii. Wszystkie dokumenty kościelne mówią wyraźnie, że nie jest to najważniejsza rzecz, ale istnieje pewna odpowiedzialność parafian na swój kościół, za utrzymanie księdza, utrzymanie parafii. A wiemy wszyscy, że koszty poszły bardzo mocno w górę, co powoduje, że proboszczowie mają dzisiaj bardzo duży kłopot z utrzymaniem kościołów - powiedział w Radiu Lublin ks. Jacek Świątek.

Przedstawiciele rady parafialnej zwracają jednak uwagę, że sytuacja materialna ks. proboszcza nie jest zła. - Wszyscy widzimy, że proboszcz kupił sobie drogi samochód niedawno. To razi w oczy. Wiernych na mszach ubywa - stwierdził pan Tomasz Niewęgłowski w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim. Rada parafialna liczy, że koszty uda się obniżyć.

