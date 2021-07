Ksiądz z parafii pw. św. Piotra i Pawła w Złotowie (woj. wielkopolskie) odmówił zamówienia intencji mszy świętej za powrót do zdrowia osób potrzebujących przeszczepu. Powód? Zdaniem duchownego kobieta składająca prośbę jest "zbyt tęczowa".

Maria Jaszczyk, która od 18 lat organizuje we wsi Nowiny koło Złotowa imprezę propagującą idee oddawania szpiku, poprosiła miejscowego księdza o odprawienie mszy św. W ten sposób, co roku rozpoczyna się Memoriał im. Anny Wierskiej i Romana Jaszczyka, który organizuje pani Maria.

Jak podała TV Asta, intencja dotyczyła powrotu do zdrowia osób potrzebujących przeszczepu oraz "spokoju dusz tych, którym wygrać z chorobą się nie udało". Tym razem jednak ksiądz proboszcz nie przychylił się do prośby parafianki.

Ksiądz odmówił intencji kobiecie, która wspiera ruch LGBT+

- Ksiądz proboszcz powiedział, że odprawi tę mszę, tylko najpierw trzeba, żebym się nawróciła, albo żebym nie epatowała, czy nie emanowała tęczą i żebym się zastanowiła nad swoim postępowaniem - mówiła Maria Jaszczyk, w rozmowie z TV Asta. Kobieta nie ukrywa, że solidaryzuje się ze społecznością LGBT+ i potępia wszelkie objawy homofobii.

- Katolicyzm mówi o miłosierdziu, o miłości, o dobru i to jest ten katolicyzm, o którym chciałabym, żeby wszyscy tak myśleli. To jest jedno. Katolicyzm i dobro to dla mnie jedno - tłumaczyła Maria Jaszczyk. Zapytany o komentarz ks. Arkadiusz Kalinowski, proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Złotowie, odpowiedział, że "pani Maria wie, dlaczego była odmowa, więc proszę jej pytać".

Ks. Marcin Jiers, rzecznik Kurii Diecezjalnej Diecezji Bydgoskiej (należy do niej parafia w Złotowie), w rozmowie z TV Asta przypomniał słowa papieża Franciszka: - Chodzi o to, żeby ludzi integrować w Kościele, a nie stwarzać pozór, że do Kościoła należą tylko, za przeproszeniem, grzeczne owieczki. Kuria tłumaczyła, że nie znała powodów odmowy przyjęcia intencji, choć o całej sprawie wie od pani Marii.

Po publikacjach medialnych parafia w Złotowie wydała obszerne oświadczenie. "Osoba współorganizatorki tego skądinąd szczytnego celu p. Maria Jaszczyk w ostatnim czasie zbliżyła się mentalnie do środowiska Strajku Kobiet i LGBT+ i zaczęła otwarcie głosić m.in. w lokalnych mediach, swoje liberalne poglądy w tym względzie" - napisano w komunikacie.

RadioZET.pl/TV Asta