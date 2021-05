Ksiądz ze śląskiej parafii wygłosił kazanie, w którym przekonywał, że dorośli mają prawo krzyczeć na dzieci. – A jak owieczka tego krzyczenia nie posłucha, to co zrobi piesek? Ugryzie. Mama i tata was nie ugryzą, ale mogą dać klapsa – mówił.

– To jak ten piesek, jakby nie ugryzł, to owieczka wpadnie w kłopoty. I tutaj mama i tata mają prawo dać klapsa, żeby człowiek otrzeźwiał – kontynuował ksiądz. – I dlatego tutaj mają prawo. A jak ludzie krzyczą na was i dostaniecie klapsa, to się z tego spowiadacie. Mama na mnie krzyczała, bo byłam niegrzeczna, dostałam klapsa. Za darmo nie dostaniecie. A rodziców musicie słuchać, bo są kimś wyjątkowym – stwierdził.

Fragment kazania, które w całości jest dostępne na kanale YouTube parafii św. Jerzego w Czerwionce-Leszczynach, opublikował na Twitterze jezuita Grzegorz Kramer. ''Nie, rodzice nie mają prawa: krzyczeć na dzieci. Nikt nie ma prawa krzyczeć na dziecko i drugiego człowieka. Nie mają do tego prawa rodzice, wychowawcy i księża. Nie, rodzice nie mają prawa dawać klapsa – czytamy w komentarzach pod wpisem. napisał w mediach społecznościowych.

Słowa księdza oburzyły również internautów. Jeden z nich przekonywał, że sprawą powinien zająć się Rzecznik Praw Dziecka. ''Ludzie powinni wyjść'', ''Nie dałam rady wysłuchać tego do końca, żenujące'' – czytamy w komentarzach pod wpisem.

