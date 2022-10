Ksiądz wściekł się na parafian podczas mszy. "Wstyd mi. Opamiętajcie się"

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski w tym roku doroczne liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych praktykach religijnych, czyli mszy i komunii świętej, odbyło się 9 października we wszystkich parafiach kraju.

Ks. Pepliński do parafian: Ludzie, opamiętajcie się

Wyniki ogólnopolskiego liczenia wiernych oburzyły ks. prałata Eugeniusza Peplińskiego z parafii pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim w woj. kujawsko-pomorskim. Duchowny podczas niedzielnej mszy świętej skierował mocne słowa do swoich parafian.

– W naszej parafii łącznie brało udział w mszach świętych 1025 wiernych – co stanowi zaledwie 28 proc. ogółu parafian, a komunię świętą przyjęły 483 osoby – co stanowi 24 proc. uprawnionych – przekazał.

– Jest to wynik nawet poniżej średniej krajowej. Oto obraz życia religijnego naszej parafii. Po prostu wstyd mi i brak jakichkolwiek słów, bo dane te zostały wysłane do Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, a stamtąd do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie. Ludzie, opamiętajcie się! – powiedział, nie kryjąc swojego oburzenia.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 roku Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

