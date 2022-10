Ksiądz wykorzystał seksualnie 12-latków i 13-latka. Sąd obniżył mu karę

Sąd w Lublinie obniżył karę więzienia dla księdza Tomasza F., skazanego w marcu 2022 roku na 9 lat więzienia za molestowanie seksualne trzech chłopców - dwóch w wieku 12 i jednego 13-latka. Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Jerzy Piotr Daniluk poinformował we wtorek PAP, że "w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy".

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy poprzedni wyrok w części, w której skazał ks. Tomasza F. na więzienie w systemie terapeutycznym i umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym. Dożywotnio zakazał F. zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Zakazał skazanemu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zobowiązał do zapłaty 50 tys. i 30 tys. zł zadośćuczynienia.

Ksiądz wykorzystał seksualnie 12-latków i 13-latka. Nie trafi do celi

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie ks. Adam Jaszcz poinformował, że o aresztowaniu duchownego już kilka tygodni po tym fakcie została powiadomiona Stolica Apostolska. - Naszym zadaniem jest zebranie możliwie najszerszego materiału dowodowego, dlatego w dniu wczorajszym wystąpiliśmy do Sądu Apelacyjnego w Lublinie o kopię wyroku wraz z uzasadnieniem – przekazał kanclerz kurii w Lublinie.

Ks. Tomasz F. był rezydentem jednej z parafii w Opolu Lubelskim. Według ustaleń tamtejszej prokuratury, od lipca 2018 r. do lata 2019 r. duchowny dopuszczał się molestowania chłopców poniżej 15. roku życia. W jego mieszkaniu policja znalazła ponad 300 plików multimedialnych z pornografią dziecięcą.

Pierwszy wyrok skazujący w procesie ks. Tomasza F. zapadł 15 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim skazał wówczas duchownego m.in. na dziesięć lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Od rozstrzygnięcia odwołała się obrona i prokuratura.

We wrześniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił wyrok opolskiego sądu i sprawę F. skierował do ponownego rozpoznania. W marcu tego roku wspomniany sąd okręgowy uznał księdza za winnego obcowania płciowego z 12-letnim, a następnie 13-letnim chłopcem oraz doprowadzenia drugiego 12-latka do "wykonania innej czynności seksualnej". 52-latek został też uznany za winnego posiadania 390 plików multimedialnych z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak