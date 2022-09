Wypadek ciężarówki przewożącej 170 świń, potem kolejne zderzenie. Na drodze utrudnienia

Ciężarówka przewożąca 170 świń wpadła do rowu na dk 60 w miejscowości Kuchary-Jeżewo na Mazowszu. Godzinę później samochód osobowy w tym samym miejscu wjechał w zaparkowane auto OSP. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Świniami zajmują się służby weterynaryjnie. Ruch odbywa się wahadłowo.

Do pierwszego zdarzenia doszło ok. godz. 8.30 na dk 60 w m. Kuchary-Jeżewo. - Kierowca pojazdu ciężarowego scania z naczepą, przewożącą około 170 sztuk trzody chlewnej nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wypadł z jezdni i wjechał do przydrożnego rowu wywracając pojazd - przekazała podkom. Marta Lewandowska z płockiej policji.

- 26-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby weterynaryjne celem zabezpieczenia zwierząt - dodała.

Wypadek ciężarówki ze świniami w miejsc. Kuchary-Jeżowo

Około godziny później w tym samym miejscu doszło do kolejnego wypadku. - Jadący od strony Bielska kierowca opla insigni, omijając wóz strażacki, zabezpieczający zdarzenie drogowe w miejscowości Kuchary-Jeżewo, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w pojazd OSP. 55-letni kierowca opla nie odniósł obrażeń ciała - powiedziała policjantka.

Dodała, że mężczyźni byli trzeźwi. Ruch na dk 60 w miejscowości Kuchary-Jeżewo odbywa się wahadłowo, utrudnienia potrwają jeszcze około 2 godzin.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk/oprac. AK