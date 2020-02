Rzecznik dyscyplinarny zajmie się sprawą nauczyciela informatyki, który podczas lekcji oglądał strony z pornografią. Wpadł, ponieważ zapomniał, że obraz, który miał w komputerze, wyświetlał się także na tablicy. Pomimo incydentu, bronią go rodzice uczniów.

Do zdarzenia, o którym informuje Onet, doszło przed kilkoma dniami w Zespole Szkół w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). Doświadczony i powszechnie lubiany nauczyciel informatyki prowadził lekcję w klasie, której jest jednocześnie wychowawcą.

Na zdjęciu poniżej - które trafiło do sieci - widać, jak siedząc przy biurku przegląda na swoim komputerze strony pornograficzne. Jako, że obraz z laptopa wyświetlał się - dzięki rzutnikowi - na tablicy, uczniowie mogli zobaczyć stronę z obrazkami przedstawiającymi akty seksualne. Na początku ponoć zaniemówili, a potem obrócili całą sytuację w żart.

O sprawie dowiedział się jednak dyrektor placówki, który natychmiast wezwał pedagoga "na dywanik". Ten tłumaczył, że tylko kliknął w link nadesłany mu w mailu, zapominając, że komputer był zsynchronizowany z rzutnikiem. Zapewniał, że cała sytuacja trwała tylko kilka sekund i że wyłączył stronę zaraz, gdy uświadomił sobie, co otworzył.

Trudno jednak powiedzieć czy to wyjaśnienie mu pomogło. Faktem jest, że zaraz po feralnym incydencie poszedł na zwolnienie lekarskie. Jego przypadkiem zajmie się teraz rzecznik dyscyplinarny. Co ciekawe, do dyrektora przyszła petycja podpisana przez grupę rodziców uczniów mogileńskiego ZS. Pismo zawiera pozytywne opinie na temat pracy nauczyciela i zapewnienie, że afera była tylko "wypadkiem przy pracy".

