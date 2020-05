Najpierw kierujący fordem śmiertelnie potrącił 50-letniego rowerzystę, a następnie sam zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Jego ciało znaleziono kilkaset metrów dalej. Sprawę bada policja.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz 4:30 nad ranem w miejscowości Stary Dwór (woj. kujawsko-pomorskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Ford Mondeo nie zachował bezpiecznego odstępu od jadącego przed nim motoroweru i uderzył w prowadzącego go 50-latka. Ten w wyniku zderzenia przewrócił się i poniósł śmierć na miejscu. Natomiast kierujący fordem odjechał z miejsca zdarzenia.

Jego pojazd został znaleziony kilkaset metrów dalej, lecz kierowcy w nim nie było. Funkcjonariusze zaczęli go więc szukać w okolicy, wykorzystując do pomocy policyjnego psa tropiącego, który kilkaset metrów dalej doprowadził policjantów do zwłok mężczyzny.

Okazało się, że był to właśnie 26-latek kierujący fordem. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

