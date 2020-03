- Potwierdzam informację o odwołaniu zajęć w dwóch placówkach oświatowych w Dobrzyniu nad Wisłą. Dziś rano odbyło się posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego. Wczoraj otrzymaliśmy informację od sanepidu, że jeden z mieszkańców naszego powiatu — z gminy Dobrzyń nad Wisłą — podróżował autokarem razem z osobą, która trafiła do szpitala w Zielonej Górze i rozpoznano u niej zakażenie koronawirusem - powiedział starosta lipnowski Krzysztof Baranowski.

Kujawsko-pomorskie. Zamknięte szkoły, czworo mieszkańców w kwarantannie

Kwarantannie poddany został zarówno mężczyzna, jak i troje członków jego rodziny. - On ma dwoje dzieci w wieku młodzieżowym. Jedno z tych dzieci uczęszcza do naszej szkoły średniej, więc podjęliśmy działania zapobiegawcze i profilaktyczne polegające na odwołaniu zajęć w dwóch szkołach - podkreślił starosta lipnowski.

Chodzi o zespół szkół średnich i szkołę podstawową. W tej pierwszej placówce zajęcia zawieszono na okres 14 dni, a w drugiej na okres 7 dni. Łącznie uczęszcza do tych placówek oświatowych ok. 400 dzieci. - Decyzja ta weszła w życie od dzisiaj. Od razu, gdy sztab podjął taką decyzję, dzieci wróciły do domów. Będziemy czekali na wyniki badań tej czteroosobowej rodziny - dodał Baranowski.

Wskazał, że sanepid lipnowski działa, a władzom powiatu zależy, aby jak najszybciej wyjaśnić tę kwestię. - Uspokajamy ludzi. Nic takiego się nie wydarzyło. Nie chodzi o panikę, ale o normalną profilaktykę. Wolimy po prostu dmuchać na zimne - zakończył Baranowski.

Koronawirus w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono w nocy z wtorku na środę. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze.

Kierownik Oddziału Zakaźnego tego szpitala, pytany na czwartkowej konferencji prasowej o objawy pacjenta, powiedział, że tylko pokasłuje, jednak niekoniecznie wskutek zakażenia, a z przyczyn laryngologicznych.

Stan leżącego pacjenta jest dobry. Nic się w tej chwili z nim specjalnego nie dzieje. Czeka na to, kiedy wreszcie będzie mógł wyjść do domu

- powiedział Jacek Smykał. Na pytanie, kiedy pacjent będzie mógł opuścić szpital, lekarz odparł, że "wtedy, kiedy będzie mógł wyjść, to wyjdzie". Zastrzegł przy tym, że co najmniej 7-10 dni trzeba poczekać, aby zrobić kolejne badania.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze informacje

Koronawirus - RAPORT: objawy, leczenie, epidemia

Koronawirus w Polsce - raport, najważniejsze dane

Koronawirus: interaktywna mapa zachorowań. Gdzie jest koronawirus? [Mapa live]

Koronawirus - infolinia NFZ, numer telefonu

Podejrzenie koronawirusa: co zrobić? Postępowanie epidemiologiczne [Schemat]

Procedury dot. koronawirusa na lotniskach w Polsce

Brak ubezpieczenia a koronawirus: kto zapłaci za badania?

RadioZET.pl/PAP