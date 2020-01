Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

O sprawie pisze "Gazeta Pomorska". Zwłoki Ukraińca znaleziono w niedzielę przed południem w pokoju na terenie plebanii świeckiej Fary, czyli Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie).

Zgłosił to mieszkający po sąsiedzku kolega zmarłego. Od rana nie słyszał za ścianą żadnych dźwięków, których normalnie by się spodziewał, zatem wszedł do lokalu kolegi i okazało się, że ten leżał i już nie żył.

mł. asp. Julia Świerczyńska, p.o. oficera prasowego KPP Świecie