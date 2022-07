Paweł Kukiz był we wtorek pytany w Radiu Wrocław, na jakim etapie jest skierowany w listopadzie ubiegłego roku do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju oraz "na kiedy umówił się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na jej wdrożenie".

- Zostają nam właściwie maksymalnie dwa miesiące. Jakiś miesiąc temu mówiłem, że 2-3 miesiące oczekujemy na wdrożenie tej instytucji, uchwalenie ustawy, a już miesiąc minął, więc zostają dwa. Później po prostu przestaniemy głosować z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli PiS nie zagłosuje czy wstrzyma procedowanie tej ustawy - odpowiedział lider Kukiz'15.

Kukiz: popiera nas też PSL

Jak dodał, o samo głosowanie nad ustawą "szczególnie się nie boi", jeśli - nawet niecała Zjednoczona Prawica - ale PiS zachowa dyscyplinę. - Dlatego że Władysław Kosiniak-Kamysz i Polskie Stronnictwo Ludowe gwarantują, że będą głosować za (...) wprowadzeniem instytucji sędziów pokoju w życie - wskazywał Kukiz.

Jak zaznaczył, rozmawiał ostatnio m.in. z liderem PSL. - A że mają szabel więcej niż (minister sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro, więc tu Ziobro nie jest szczególnie (...) do tej ustawy potrzebny. Natomiast musi być przygotowany na to, że jeśli będzie blokował nadal tych sędziów pokoju, no to ja nie będę podnosił ręki za jego jakimiś pomysłami reformy sądownictwa - stwierdził Kukiz.

Kukiz: daje PiS-owi czas do końca września

- Reasumując, (...), jeśli Prawo i Sprawiedliwość w ciągu dwóch miesięcy, czy powiedzmy do końca września, nie uchwali mi, nie uchwali nam sędziów pokoju, no to przestanę z nimi głosować. Kto wie, czy nie złożymy wtedy wotum nieufności dla pana ministra Ziobry, wspólnie oczywiście z opozycją, bo w trójkę tego nie jestem w stanie zrobić - podsumował Kukiz we wtorkowej rozmowie.

Wniosek o uchwalenie wotum nieufności może złożyć do marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów, Koło Poselskie Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia ma 4 posłów.

RadioZET.pl/PAP