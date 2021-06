Kult wydał oświadczenie w związku z "odmrożeniem" koncertów i innych dużych wydarzeń kulturalnych po jesienno-wiosennych lockdown'ach. Obowiązują na nich rygory sanitarne - zajętych może być 50 procent miejsc (ale nie więcej niż 250), należy utrzymywać dystans 1,5 metra od kolejnej osoby, czy zasłaniać nos i usta.

Zespół Kazika Staszewskiego odniósł się jednak do "pogłoski", która może okazać się dla muzyków barierą nie do przeskoczenia. W sprawie możliwego wpuszczania na koncerty jedynie zaszczepionych przeciw Covid-19 Kult wydał specjalne oświadczenie.

Koncerty tylko dla zaszczepionych? Kontrowersyjne oświadczenie Kultu

"W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni" - czytamy na Facebooku. "Apartheidowi mówimy zdecydowanie NIE" - konkluduje zespół.

Fani Kultu podzieleni oświadczeniem. Ogrom emocji w sieci

Fani i internauci masowo udostępniają wpis Kultu i komentują go w sieci. Sprawa jest zero-jedynkowa i wzbudza sporo emocji. "Czy Wy to piszecie na poważnie? Mając takie zasięgi, tak duży fanbase i taki wpływ na rzeczywistość, pod pretekstem łączenia ludzi promujecie antyspołeczne I antyszczepionkowe postawy? Naprawdę?" – czytamy w jednym z komentarzy. "Oświadczam, że jeśli na koncerty będą wpuszczać osoby niezaszczepione to moja noga tam nie postanie. Mało tego, przestaję słuchać" – grzmi kolejny z rozczarowanych fanów.

Aktywni są i zwolennicy takiego stawiania sprawy przez zespół. "Czekałem na taką wolnościową Deklarację, Kult jako band antysystemowy umacnia swoją wiarygodność, gdzie za słowem śpiewanym idzie w parze deklaracja przekonań".

"Brawo dla Was za tą deklarację, tak powinien postąpić każdy szanujący się artysta. Życzę Wam, abyście wytrwali w tym postanowieniu mimo wszystko" – pisze na Facebooku kolejny zwolennik postępowania wbrew restrykcjom przeciwepidemicznym.

Kult podsumowuje, że takim działaniem "chce łączyć, a nie dzielić". Pomija w tym miejscu tragizm roku pandemii i paraliżu systemu opieki zdrowia, do którego ona doprowadziła – ponad 70 tys. oficjalnych ofiar Covid-19. Wnioskujemy, że chwilowy oddech po polepszeniu sytuacji wystarczy, by całą branżę puścić "na żywioł"?

