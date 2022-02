Kurator Nowak spotyka się z antyszczepionkowcami. Jest reakcja ministra Czarnka

Barbara Nowak w Gościu Radia ZET w styczniu zapytana o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe, odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. - To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – oceniła. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Jej stanowisko spotkało się z krytyką m.in. ministra edukacji Przemysława Czarnka i szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" – napisała na Twitterze później małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. O sprawę został zapytany w środę minister Czarnek.

Czarnek o kurator Nowak. "Swoje zdania wykonuje bardzo dobrze"

- Pani kurator nigdy nie wątpi – znam ją i rozmawiam z nią – że życie i zdrowie jest najważniejsze – powiedział minister edukacji i nauki. Jak relacjonowały w ostatnich dniach media, Barbara Nowak przyjęła przedstawicieli organizacji antyszczepionkowych. - Wracamy do podstawowego pytania, które też trzeba zadać: czy naprawdę najważniejsze jest być zdrowym? Za wszelką cenę? Czy resztę możemy przekreślić, bo to zdrowie jest najważniejsze – mówiła Nowak cytowana w mediach.

Czarnek ocenił, że dziennikarze powinni skupić się na zadaniach kuratora i jego roli, a nie na wyciąganiu słów kurator Nowak z kontekstu, na podstawie nagrania kogoś, "kto przychodzi i jest przyjmowany przez panią kurator".

- Można mieć pretensje do pani kurator, że przyjmuje wszystkich, którzy chcą się z nią spotkać, ale dla mnie akurat to nie jest problem – ja też przyjmuję wszystkich, którzy chcą się ze mną spotkać, jeżeli mam na to czas – dodał minister. Dodał: - Skupiam się na zadaniach kuratora, które w Małopolsce są wykonywane bardzo dobrze.

RadioZET.pl/PAP - Mikołaj Małecki, Katarzyna Herbut