Barbara Nowak odniosła się do swojej wypowiedzi w Gościu Radia ZET ws. szczepień przeciw COVID-19. W rozmowie z PAP małopolska kurator oświaty powiedziała, że nie kwestionowała ich zasadności, ale "każdy człowiek musi mieć prawo do wolnego wyboru".

Barbara Nowak w piątek była w programie Gość Radia ZET. Zapytana przez Beatę Lubecką odniosła się do szczepień przeciw COVID-19. - Uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Konsekwencje eksperymentu nie są sprawdzone. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - tak powinno być - powiedziała.

Jej komentarz spotkał się nie tylko z ostrą reakcją opinii publicznej, ale i ministrów. Skrytykował ją szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, jak i zdrowia Adam Niedzielski. W rozmowie z PAP Nowak po raz kolejny mówiła o szczepieniach przeciw COVID-19.

Barbara Nowak o szczepieniach. Tłumaczy słowa o "eksperymencie"

- Słowa "eksperyment" użyłam w znaczeniu takim, że jest to wprowadzenie nowego sposobu leczenia w celu profilaktycznym oraz w celu osiągnięcia korzyści dla zdrowia człowieka, których wyniki muszą być zweryfikowane badaniami" - wyjaśniła.

- Nie kwestionowałam zasadności szczepień. Mówię tylko, że każdy człowiek musi mieć prawo do wolnego wyboru. Poza tym uważam, że aby podjąć jakąkolwiek decyzję co do szczepienia, trzeba mieć wiedzę - doprecyzowała. Ponadto Nowak przyznała, że ona sama jest osobą, która szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęła. - Jestem osobą, która zaszczepiła się w poczuciu odpowiedzialności przede wszystkim za tych, z którymi się spotyk - powiedziała.

- Natomiast u siebie w pracy, wśród moich pracowników nigdy nikogo nie pytałam, czy jest zaszczepiony, czy nie, nikogo też nie traktuję inaczej, wiedząc, że jest zaszczepiony, czy też nie. Uważam, że każdy dorosły powinien sam podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność - podkreśliła.

Jak relacjonowała, jako kurator oświaty we wrześniu ub.r. organizowała konferencje online z udziałem lekarzy, skierowane przede wszystkim do rodziców i nauczycieli małopolskich uczniów. Podczas tych spotkań opiekunowie dzieci mieli możliwość porozmawiania z kilkoma lekarzami, których zadaniem było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z przyjęciem przez dzieci szczepionki przeciwko COVID-19.

- Ja nie mam nic do powiedzenia na temat działania szczepionek, ponieważ się na tym nie znam, dlatego poprosiłam o pomoc profesjonalistów. Uważam, że aby rodzice mogli podjąć decyzję świadomie i odpowiedzialnie, muszą mieć odpowiednią wiedzę. A tę powinni dostarczyć im fachowcy" - oceniła Nowak.

RadioZET.pl/PAP - Nadia Senkowska