Kurator Nowak apeluje ws. lex Czarnek. "Atak środowisk neomarksistowskich"

Barbara Nowak na konferencji prasowej w poniedziałek w Krakowie mówiła, że atak środowisk neomarksistowskich na polskie szkoły jest "ogromny" i płynie z różnych źródeł, a "jednym nich są samorządy, które przekraczają prawa, wchodzą z programami rzekomo zdrowotnymi" do szkół.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Barbarę Nowak od 2019 do 2021 roku do kuratorium wpłynęło 31 tys. e-maili z protestem przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji bez wcześniejszej zgody rodziców. Większość z nich była anonimowa, bez informacji potrzebnych do zakwalifikowania ich jako oficjalne skargi. Łącznie (wraz z 31 tys. e-maili) do małopolskiego kuratorium wpłynęło – jak podała kurator – ok. 50 tys. głosów sprzeciwu wobec wejścia do szkół organizacji.

Lex Czarnek. Kurator Nowak apeluje do prezydenta Dudy

Kurator Nowak zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie nowelizacji Prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek, dającego prawo kuratorom do decydowania o tym, jakie organizacje mogą prowadzić zajęcia pozaprogramowe w szkołach. Jak mówiła, dyrektorzy, zatrudnieni przez samorządy, decydują o organizacji zajęć pozalekcyjnych, mogą działać wbrew interesom ucznia, a spełniając życzenia zwierzchników.

– Tzw. lex Czarnek uwolni dyrektorów od tego deliktu moralnego. Spowoduje, że nie dyrektor, lecz kurator zdecyduje, które organizacje wejdą do szkół – powiedziała Barbara Nowak i zaapelowała: "Panie prezydencie, bardzo prosimy, by można było zadbać, aby nasze dzieci w polskich szkołach były bezpieczne, od ich edukacji, wychowania, zależy, jaka ta Polska będzie. Lex Czarnek jest ustawą, która efektywnie uchroni dzieci".

Małopolska kurator przywołała przykłady działań w szkołach, które – jej zdaniem – godziły w tradycyjny model rodziny. Podkreśliła jednak, że wejście każdej organizacji do szkoły, także pro-life, jeżeli odbywa się bez wiedzy rodziców, to jest sprawdzane przez kuratorium, a dyrektor szkoły otrzymuje odpowiednie zalecenia.

RadioZET.pl/PAP