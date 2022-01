Kurator Nowak do dymisji za słowa o szczepieniach? Jasne stanowisko wiceszefa MEiN

Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski zapowiedział skierowanie pisma do wojewody małopolskiego ws. kurator Barbary Nowak. Na antenie Radia ZET porównała szczepienia przeciw COVID-19 do "eksperymentu".

Barbara Nowak w piątek była w programie Gość Radia ZET. Zapytana przez Beatę Lubecką odniosła się do szczepień przeciw COVID-19. - Uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Konsekwencje eksperymentu nie są sprawdzone. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - tak powinno być - powiedziała.

Jej komentarz spotkał się nie tylko z ostrą reakcją opinii publicznej, ale i ministrów. Skrytykował ją szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, jak i zdrowia Adam Niedzielski. Do sprawy odniósł się również Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki.

Kurator Nowak do dymisji? Resort edukacji żąda wyjaśnień

- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań. Oczywiście w drugim ruchu, taką możliwość ma w ręku minister edukacji i nauki - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Rzymkowski dodał, że w poniedziałek z pewnością będzie miał okazję porozmawiać z wojewodą małopolski i "będzie chciał szeregu wyjaśnień dotyczących dotychczasowej akcji szczepień pod auspicjami małopolskiego kuratora oświaty". - Ustami ministra Przemysława Czarnka została skrytykowana. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku akcji szczepień wspieramy ją i zachęcamy pracowników oświaty, apelujemy do rodziców, aby szczepili dzieci - mówił Rzymkowski.

W piątek po południu Nowak opublikowała na Twitterze wyjaśnienie do swojej porannej wypowiedzi. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała.

