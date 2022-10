Kuria przegrała i musi zapłacić. Gigantyczna kwota dla ofiary księdza pedofila

Mariusz Milewski został wykorzystany seksualnie przez księdza, gdy był ministrantem. Obecnie ma 31 lat. Mężczyzna domagał się od toruńskiej kurii miliona złotych zadośćuczynienia. Sąd nakazał kurii zapłatę 600 tys. złotych.

Toruńska kuria przegrała w sądzie

– Przyjąłem ten wyrok z dużą ulgą, gdyż ten prawie 11-letni etap mojego życia się już zakończył. Ciężar spadł z serca, jest dużo lżej. Kuria toruńska uniewinniła księdza Jarosława, później sąd państwowy go skazał, a dziś potwierdza winę i nakazuje kurii wypłacić zadośćuczynienie. To też sygnał dla innych ofiar, aby walczyć o sprawiedliwość, chociaż trwa to bardzo długo, bo w moim przypadku 11 lat – powiedział po wyjściu z sali rozpraw Milewski.

– Warto o tę sprawiedliwość walczyć. To był dla mnie bardzo trudny proces, przede wszystkim psychicznie. Nadal przeżywam koszmar i sądzę, że to zostanie ze mną do końca. Tych czynów, których dokonywał ks. Jarosław, nie da się wymazać – podkreślił.

Pełnomocnik 31-latka mecenas Laszlo Schlesinger powiedział, że dzieciństwo mężczyzny "było jednym wielkim koszmarem". – Spotkało się to z jedną reakcją Kościoła katolickiego, który w sposób prawomocny uniewinnił swojego kapłana od wszystkich zarzutów. Do tej pory Kościół nie powiedział słowa: przepraszam – mówił dziennikarzom.

Ksiądz wykorzystywał seksualnie nieletniego ministranta

Były ksiądz Jarosław P. – wówczas proboszcz parafii w Ostrowitem gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, diecezja toruńska – przez wiele lat wykorzystywał seksualnie nieletniego ministranta. Na stronie kurii pojawił się w czwartek po południu komunikat w tej sprawie.

"W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie o zadośćuczynienie p. Mariuszowi Milewskiemu za krzywdę wykorzystywania seksualnego przez duchownego diecezji toruńskiej, [...] biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie" – napisano w oświadczeniu.

"Oświadczam, że działania pełnomocnika diecezji toruńskiej podejmowane w ramach rozprawy sądowej miały na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy" – napisał rzecznik kurii diecezjalnej toruńskiej ks. Paweł Borowski. Obie strony postępowania nie przesądziły, czy będą składały w tej sprawie apelację.

RadioZET.pl/PAP