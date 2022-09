Kuriozalne wystąpienie Czarnka. "Każdego dnia robi się to w Europie Zachodniej i Polsce"

- Nie jest łatwo dzisiaj młodemu człowiekowi przyznać się do tego, że jest katolikiem, kiedy każdego dnia słyszy wyłącznie atak na wszystko, co katolickie - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek na inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Katolickich w Chojnicach na Pomorzu. W uroczystości udział wziął m.in. biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okroj.

Przemysław Czarnek dodał, że "młody człowiek każdego dnia widzi, że w Europie Zachodniej i, niestety, również w Polsce, za pośrednictwem niektórych mediów nie tylko odrzuca się wartości chrześcijańskie, ale walczy się z tymi wartościami".

Minister zwrócił uwagę na sposób kształcenia w szkołach katolickich, wychowywanie uczniów "w duchu wartości katolickich". Zaznaczył, że nie jest to łatwe, gdy "rozmaite media specjalizują się raczej w osądzaniu wartości chrześcijańskich i Kościoła katolickiego, aniżeli we wspomaganiu szkół katolickich w procesie wychowawczym". Minister nie sprecyzował, co ma na myśli.

Czarnek: nie jest łatwo młodemu człowiekowi przyznać się, że jest katolikiem

Czarnek pogratulował uczniom, że uczęszczają do takiej szkoły. Dodał, że szkół o takim profilu w Polsce jest około 80 tysięcy, a więc jest to duża społeczność. Czarnek podał, że w Polsce w szkołach niesamorządowych jest przeszło 100 tysięcy uczniów. Podkreślił, że z myślą o takich placówkach zostały stworzone dwa programy - inwestycji w szkołach niesamorządowych oraz wsparcia organizacji pozarządowych specjalizujących się w działalności edukacyjnej.

Zaznaczył, że do tej pory w resorcie edukacji nigdy nie było środków na inwestycje w infrastrukturę w szkołach niesamorządowych. W tym roku na ten cel przeznaczono 100 tys. zł, a program będzie kontynuowany w przyszłym roku.

- Potrzeby tych szkół są ogromne, bo o ile szkoły publiczne mogą czerpać garściami z Polskiego Ładu, to szkoły niepubliczne, prowadzone przez rozmaite fundacje i stowarzyszenia, takiego źródła finansowania nie miały. Tylko w ostatnich miesiącach jednostki samorządu terytorialnego pozyskały na rozwój infrastruktury edukacyjnej z pieniędzy rządowych 5,2 mld zł - zaznaczył szef MEiN.

Drugi program to program wsparcia organizacji pozarządowych, które specjalizują się w działalności edukacyjnej. Z tego źródła przewidziano 40 mln zł na inwestycje i 20 mln zł na działalność.

RadioZET.pl/PAP - Jerzy Rausz/oprac. AK