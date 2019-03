Pacjent podpalił się w szpitalnym łóżku. Nie żyje

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Po godzinie 1 na oddziale wewnętrznym Szpitala Samorządowego w Kutnie pojawił się ogień. Zapaliło się jedno z łóżek, na którym leżał pacjent. Mężczyzna zmarł w wyniku poniesionych poparzeń – informuje portal panoramakutna.pl.

– Z relacji personelu medycznego wynika, że wdrożono właściwą terapię. Minionej nocy około godziny 24 mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Nielogicznie się wypowiadał, chciał wyjść ze szpitala. Odnotowano u niego przejawy agresji. To spowodowało, że podjęto decyzję o przywiązaniu go do łóżka pasami bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna mógł w łóżku palić papierosa. W trakcie oględzin miejsca tragedii odnaleziono nadpaloną zapalniczkę.

Prokuratura Rejonowa w Kutnie i miejscowa policja wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl/panoramakutna.pl/DG