Kierowca Audi zabił dwie osoby na pasach. Był pod wpływem narkotyków

23-letni kierowca audi A8, który we wtorek w Kutnie na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił dwie osoby, usłyszy prawdopodobnie zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających. Mężczyźnie może grozić kara do 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek, przed godziną 22, na przejściu dla pieszych na ul. 29 listopada. Kierujący Audi A8 w kolorze czarnym wjechał na pasy na skrzyżowaniu przy ulicy 29 listopada i potrącił dwóch przechodzących mężczyzn w wieku 20 i 34 lat. Obydwaj ponieśli śmierć na miejscu. Jeden z pokrzywdzonych został odrzucony kilkanaście metrów na bok, natomiast drugi przez pewien czas znajdował się na masce samochodu.

Przed mężczyznami szły kobiety, które zdążyły opuścić przejście. Prawdopodobne jest, że Audi A8 wjechało na skrzyżowanie przy zielonej sygnalizacji świetlnej. Mimo tego wszystko wskazuje na to, że kierowca naruszył zasady ruchu drogowego.

– Kierujący Audi 23-latek był co prawda trzeźwy, jednak przeprowadzone dotychczas testy i badania pozwoliły na stwierdzenie w jego organizmie obecności narkotyków. Ustalenia w tym zakresie wymagają pogłębienia. Spowodowane skutki w postaci śmierci dwóch osób, siła uderzenia i uszkodzenia stwierdzone w samochodzie mogą pośrednio wskazywać na prędkość, którą poruszał się kierowca – wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Zatrzymany mężczyzna jest mieszkańcem Kutna i od niedawna był właścicielem samochodu. Według rzecznika jeszcze w czwartek podjęte zostaną decyzje co do zarzutów. Dotyczyć one mogą spowodowania pod wpływem środków odurzających wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Mężczyźnie może grozić kara do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP/DG