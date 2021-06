Nie żyje zaginiona 18-latka. Po miesiącu poszukiwań znaleziono ciało

Zakończyły się poszukiwania zaginionej 18-latki z miejscowości Kuzki w powiecie włoszczowskim. Ciało młodej kobiety znaleziono po ponad miesiącu poszukiwań.

Zaginiona Kasia z m. Kuzki nie żyje

18-letnia Kasia zaginęła 10 maja. Tego dnia po południu wyszła z domu na spacer. Telefon zostawiła w domu. Wkrótce policja opublikowała zdjęcie zaginionej i zaapelowała i pomoc w poszukiwaniach.

Niestety, jak podaje lokalny portal „Echo Dnia”, w poniedziałek 14 czerwca znaleziono ciało dziewczyny. Natrafił na nie przypadkowy przechodzień.

– Przed godz. 15 z naszym dyżurnym skontaktował się mężczyzna, który w lesie na terenie gminy Włoszczowa znalazł ciało kobiety. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 18-latka – poinformowała sierżant sztabowa Monika Jałocha, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Przyczyny śmierci 18-latki nie są jeszcze znane. Wkrótce ma się odbyć sekcja zwłok. Wstępnie wykluczono, by do śmierci ktoś się przyczynił.

RadioZET.pl/echodnia.eu